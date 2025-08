Discussão por som alto termina com homem morto a facadas pelo enteado em São Gabriel do Oeste

Uma briga por som alto terminou em tragédia na noite desse domingo (3), em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. Oilson Alfredo dos Santos Paes, de 29 anos, foi assassinado a facadas durante uma discussão com o enteado, que também ficou gravemente ferido após levar uma facada na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em um imóvel no bairro Jardim Gramado, onde padrasto e enteado viviam no mesmo terreno, mas em casas separadas. O desentendimento começou após um pedido para abaixar o volume do som, o que rapidamente evoluiu para um confronto físico. Oilson não resistiu aos golpes e morreu no local, antes da chegada do socorro.

O enteado, cuja identidade não foi divulgada, foi atingido com uma faca cravada na cabeça. Ele foi socorrido em estado grave e transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado sob cuidados médicos.

A Polícia Civil investiga o caso para entender melhor a dinâmica da briga, a motivação exata e os papéis desempenhados por cada um durante o confronto.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, mas a tipificação pode mudar conforme o andamento das investigações. A perícia foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local do crime.

