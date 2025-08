Roupas, calçados, eletrônicos e mais: Feirão da AACC começa nesta terça-feira com itens a R$5

A AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul) promove o Feirão do Cincão na próxima terça-feira (5) e quarta-feira (6), em Campo Grande, para arrecadar recursos destinados à reforma da casa de apoio da instituição. Mais de 3 mil itens serão vendidos por R$ 5 cada.

O evento será realizado das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço, no auditório da sede da AACC/MS, na Avenida Ernesto Geisel, 3475 – bairro Orpheu Baís.

Os visitantes poderão comprar roupas, calçados, brinquedos, acessórios, livros e artigos para casa, todos em bom estado. O Bazar da instituição também oferecerá 20% de desconto em diversos produtos, incluindo itens de marcas conhecidas.

O pagamento pode ser feito via PIX, dinheiro ou cartões de débito e crédito. Compras acima de R$ 100 poderão ser parceladas.

Serviço

Feirão do Cincão – AACC/MS;

5 e 6 de agosto, das 8h às 17h (sem intervalo para almoço);

Av. Ernesto Geisel, 3475 – Orpheu Baís, Campo Grande (MS);

Informações: (67) 3322-8000 (telefone e WhatsApp).

