Carreta carregada com celulose pega fogo e é destruída na MS-377 entre Água Clara e Inocência

Uma carreta da empresa JSL, carregada com celulose, foi completamente consumida pelas chamas na noite desse domingo (3), na rodovia MS-377, trecho que liga os municípios de Água Clara e Inocência, a cerca de 193 quilômetros de Campo Grande. O fogo se alastrou rapidamente pela carga, provocando labaredas de vários metros de altura e deixando a carreta irreconhecível.

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria causado o incêndio, nem o estado de saúde do condutor. Vídeos registrados por testemunhas mostram o veículo totalmente em chamas, com fumaça densa invadindo a pista e dificultando a visibilidade. Em meio às cenas dramáticas, é possível ouvir estouros e ver o calor irradiando à distância, agravado pela natureza altamente inflamável da carga de celulose.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, mas até o momento não há confirmação se o fogo já foi completamente controlado ou se houve interdição da rodovia.

A empresa JSL, responsável pela carreta, ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. A Polícia e os peritos devem investigar as causas do incêndio.

