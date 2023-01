Discussão em festa termina com homem baleado no Jardim Antártica

Um homem de 23 anos foi baleado no joelho após uma discussão em uma festa no bairro Chácara Antárctica, em Campo Grande. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (15) e a vítima informou que não conhece o autor do disparo.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 01h da manhã os policiais se deslocaram até o bairro para atender um chamado, segundo informações anônimas um homem teria sido baleado por um disparo de arma de fogo durante uma discussão.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima sentada no chão com um ferimento no joelho esquerdo. Questionado, o homem disse que teve uma breve discussão com um desconhecido e que o mesmo sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção que atingiu seu joelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal e disparo de arma de fogo.

