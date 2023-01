Homem é morto a tiros ao invadir residência na Vila Progresso

Homens armados invadiram uma casa no fim da tarde de ontem (14), na Vila Progresso, em Campo Grande, e um deles acabou morto a tiros pelo dono da residência, um idoso de 78 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h do último sábado, dois homens invadiram uma casa localizada na rua Oclecio Barbosa Martins, na Vila Progresso, ao ouvir barulhos vindo dos fundos da residência, o morador pegou uma arma calibre 38 e foi até o local onde se deparou com cerca de quatro homens e efetuou os disparos.

Os homens estavam em posse de uma faca e supostamente uma arma de fogo, que posteriormente identificada como um simulacro. Tremendo por sua segurança, o morador efetuou alguns disparos, sem precisar quantos, que atingiram um dos homens no ombro direito, virilha direita e perna esquerda, próximo ao joelho.

No local os policiais encontraram somente o advogado do idoso, o mesmo relatou que seu cliente agiu em legítima defesa e que irá se apresentar à polícia. Os policiais também identificaram que o cômodo onde supostamente os autores estariam, tinha sido revirado, e que os suspeitos teriam entrado por uma janela onde anteriormente existia um ar condicionado.

O suspeito morto a tiros ainda não foi identificado, o caso foi registrado como homicídio simples e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, na Depac Cepol.

