Enfermeiro que atuou em Dourados está no elenco do “BBB23”

‘BBB 23’ começa com elenco diversificado e enfermeiro que já morou em MS

Janeiro chegou e segunda-feira, dia 16, mais uma vez, começa uma edição do BBB (Big Brother Brasil), com novos rostos e participantes que vão competir por um prêmio que, em 2023 ainda não teve o valor anunciado, mas segundo spoilers da Globo, será maior do que nas edições anteriores, onde os vencedores receberam R$ 1,5 milhão. Mas quem serão os participantes? O que eles vão trazer de especial e de entretenimento para as nossas noites?

Vamos começar com o Pipoca Cezar Black, que foi o quarto revelado, tem 34 anos, é enfermeiro, natural de Salvador, Bahia, mas que já morou em Dourados e trabalhou no Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Chamado de “Marinheiro” pelos amigos, Cezar comprou, em sociedade com mais oito amigos, um barco batizado de “Revoada”. Ele chegou a ser chamado para o processo seletivo do reality show “Casamento às Cegas”, da Netflix, mas não chegou a ir adiante.

Para saber um pouco mais sobre o baiano, o jornal O Estado conversou com a ex-namorada dele, que mora em Dourados, a maquiadora Gabriela Aquino Gezat.

Gabriela acredita que ele vai “causar” nas festas, mas de uma maneira positiva. “Ele causará sim, mas muita coisa boa!”, diz, aos risos. E continua: “Causará nas festas dançando, bebendo, se divertindo e paquerando. O Black é paz, luz”, dispara.

A maquiadora, que é formada em Direito e chegou a advogar, comenta que Cezar é uma pessoa de personalidade cativante, e que conquista as pessoas com alegria e simpatia. Ela também afirma que acredita que, dadas as habilidades e resistência física do brother, poderá se sair bem nas provas, além de ser competitivo.

“Ele é competitivo, mas acredito que mais com ele mesmo, sempre procurando ser sua melhor versão. Acredito que ele deixará a casa bem movimentada”, crava Gabi.

Sobre a época do relacionamento, a jovem faz um relato bonito e realista da convivência com ele. “Conheci o Black na academia, começamos a ficar, e lembro que no primeiro dia em que ficamos, ele falou ‘eu pedi transferência daqui de Dourados’. Desde o princípio ele me avisou que não moraria na minha cidade, e disse isso com intenção de me proteger. Eu amava conviver com o Black, pois ele sempre estava feliz, alegre, animado. Sempre que dormia na casa dele, quando acordávamos, todas as manhãs, ele cantava no banho. No tempo de um ano que namoramos, eu amei conviver com ele.”

Ao contrário de muitos ex-casais, entre Cezar e Gabriela, o saldo após o fim do relacionamento foi bastante positivo.

“Ficou o respeito, o carinho, a amizade, é dificil ter amizade com ex-namorado, mas ele é uma pessoa que eu admiro. A nossa amizade é divertida, nos falamos para saber se o outro está bem, como está a vida…”

E, quando perguntada sobre a personalidade de Black, Gabriela é só elogios. “Ele é a pessoa mais determinada que ja conheci: batalhador, guerreiro, tudo que ele quer, ele consegue. Sempre vi um brilho enorme, sabia que ele iria chegar muito longe. Ele também é fiel, honroso, parceiro”, pontua.

Os outros participantes

Os participantes da 23ª edição do BBB começaram a ser anunciados nesta quinta-feira (12) pela Globo e, como em anos anteriores, a emissora optou por revelar os novos brothers e sisters aos poucos, ao longo da programação.

São eles: Gabriel Tavares, 24, e Paula Freitas, 28, que participaram da Casa de Vidro, em uma dinâmica que, pela primeira vez, foi realizada antes da estreia do programa.

Aline Wirley (ex-Rouge), cantora, foi o terceiro nome revelado pela emissora, e faz parte do Camarote, grupo formado por pessoas que eram famosas antes do programa.

O quarto revelado foi Cezar Black de quem já falamos acima, que tem 34 anos e é enfermeiro. Ele é natural de Salvador, Bahia, e faz parte do grupo Pipoca, composto por anônimos. O quinto nome anunciado pela Globo foi o da atriz Bruna Griphao, de 23 anos, do Camarote. Ela é conhecida por novelas como “Nos Tempos do Imperador” e “Avenida Brasil”.

O sexto anunciado foi da Pipoca: Gustavo Benedeti, que tem 27 anos e é de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ele é fazendeiro e empresário. O sétimo participante revelado foi mais um Camarote. Desta vez, foi o influenciador digital Fred, ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também participou do BBB, em 2020.

As apresentações continuaram durante a programação da tarde e, no intervalo do Vale a Pena Ver de Novo, foi a vez de mais um Pipoca: a professora de educação física Larissa Santos, de 24 anos, que mora em Criciúma (SC) e, em seguida, foi a vez do biomédico Ricardo Camargo, de 30 anos, o nono participante anunciado, outro Pipoca. Ele é natural de Aracaju (SE), mas mora em Ribeirão Preto (interior de São Paulo), onde trabalha atendendo moradores de periferia com exames de emergência.

A décima anunciada foi mais uma do grupo Camarote: a modelo e ativista Domitila Barros. Com 38 anos, ela foi eleita Miss Alemanha em 2022, apesar de ter nascido em Pernambuco. O participante seguinte, o 11º, foi o lutador de MMA Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, ele tem 32 anos e foi campeão da terceira edição do reality The Ultimate Fighter: Brasil, exibido pela própria Globo.

A Pipoca Sarah Aline, de 25 anos, natural de Osasco (Grande São Paulo), é psicóloga, trabalha como analista de diversidade e foi a 12ª apresentada. Outro futuro morador da “casa mais vigiada do país” é Fred Nicácio, 35 anos, médico e fisioterapeuta de Campos dos Goytacazes (RJ). Ele faz parte do Camarote e já era conhecido como um dos apresentadores do reality Queer Eye Brasil, da Netflix.

A 14ª jogadora anunciada foi Key Alves, que tem 47 milhões de seguidores e é a jogadora de vôlei com maior número de fãs nas redes sociais. Ela tem 23 anos, é de Bauru (interior de SP) e integra o grupo Camarote. Depois, foi a vez de Marília Miranda, maquiadora, tem 32 anos e nasceu no Rio Grande do Norte, embora more em Osasco. “Eu tenho o sangue de Maria Bonita”, brincou a Pipoca, contando que não pretende ser planta no jogo.

O anúncio seguinte foi o do empresário Cristian Vanelli, também da Pipoca. Com 32 anos, ele é natural de Caxias do Sul (RS), onde mora até hoje e é dono de um box de crossfit. Outro participante que estará no elenco do programa é a cantora Marvvila, que entra como Camarote. A carioca tem 23 anos e ficou famosa após participar do programa The Voice Brasil, na própria Globo.

O atendente de farmácia Bruno Nogueira, de São José da Laje, no interior de Alagoas, foi o próximo a ter seu nome divulgado. “Vou incendiar aquela casa”, prometeu o participante, quem tem 32 anos, mas diz ter “carinha de 25”. Já 19ª participante a ser revelada veio de outro continente: Tina Calamba, que nasceu em Benguela, Angola, tem 29 anos e trabalha como analista de marketing e modelo.

O ator Gabriel Santana, que viveu o personagem Renato em “Pantanal”, novela que ocupou a faixa das 21h da Globo em 2022, foi o 20º anunciado. Ele tem 23 anos e nasceu em São Paulo. A médica Amanda Meirelles, de 31 anos, mora em Campo Largo, no Paraná, apesar de ter nascido em Astorga, no mesmo estado, foi a 21ª a ser revelada. Filha de pai militar, ela já morou em mais de 15 cidades.

O “Big Day” – como a emissora apelida a ação de divulgação a conta-gotas do BBB – terminou com a revelação do funkeiro MC Guimê, que acabou de retomar o casamento com Lexa e estará entre os confinados do programa.

Casa de Vidro

“Last, but not least”, Gabriel e Paula ganharam suas vagas em uma disputa com a empresária Giovanna Leão, 25, e com o psiquiatra Manoel Vicente, 32. Eles ficaram confinados em um aquário, localizado no Via Parque Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. O homem e a mulher mais votados pelo público entrariam para o o elenco do programa. Os dois forão os primeiros confirmados para a nova edição do reality show.

#RedeBBB

Nesta edição, Ana Clara, Vivian Amorim, Patrícia Ramos e Jeska Grecco comandam a programação da estreia à final da temporada.

A cobertura da Rede chega mais completa com as veteranas Ana Clara, Vivian Amorim e Jeska Grecco, além da recém-chegada Patrícia Ramos. A influenciadora digital carioca ingressa no time empolgada com os desafios:

“Me sinto muito feliz e lisonjeada por ter recebido o convite para fazer parte desse time incrível. Eu sou muito fã de BBB e sei o quanto o programa mexe com o coração dos espectadores, e a expectativa que a galera tem por mais uma temporada”, comemora.

Tadeu Schmidt comandará o “BBB” pela segunda vez em 2023. Em seu ano de estreia, o ex-apresentador do “Fantástico” precisou lidar com desafios ao substituir Tiago Leifert. O jornalista foi elogiado pela sensibilidade ao tratar de assuntos delicados durante a temporada, além de também se mostrar incisivo no momento de dar “broncas” nos brothers.

