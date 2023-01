Domingo amanhece com sol mas previsão indica chuvas em todas as regiões de MS

Mato Grosso do Sul terá mais um fim de semana de clima instável neste domingo (15). Para hoje a previsão indica chuvas de intensidade fraca a moderada em todas as regiões do Estado e as temperaturas podem chegar a 31ºC em algumas regiões do Estado.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, o calor e a umidade favorecem as áreas de instabilidade.

“Entre bandeirantes, Campo Grande, Sidrolândia até Ponta Porã devem ocorrer pancadas de chuvas de forma isolada”, informou. Na Capital Campo Grande alguns bairros não devem registrar chuvas e as temperaturas se mantêm elevadas neste fim de semana. “Choveu na tarde de sexta-feira em alguns bairros com volumes intensos, como na região do Shopping Campo Grande, Carandá Bosque, Mata do Jacinto e Parque dos Poderes. Com 29,0 mm de chuva, ventos de 45 km/h e mais de 400 raios”, observou o meteorologista.

Dados d o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indicam que a incidência de chuva durante os últimos dias é decorrente da disponibilidade de calor e umidade, com isso as chuvas e tempestades tendem a ocorrer, principalmente, no período da tarde quando o aquecimento é mais forte.

As temperaturas devem ficar entre 20°C a 28°C nas regiões Sul-fronteira e Conesul do Estado. Na região do Bolsão, entre Três Lagoas e Paranaíba, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 31°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 28°C. Na região da Grande Dourados, a mínima será de 21ºC e a máxima de 29ºC.

