Detentos de MS são alvos de operação que investiga golpe de R$ 200 mil em venda de máquina agrícola

A Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, a 116 quilômetros de Campo Grande, foi alvo de mandado de busca nessa terça-feira (3), durante a operação Medius, deflagrada pela Polícia Civil de Porangatu (GO). A ação apura um golpe de aproximadamente R$ 200 mil envolvendo a negociação de uma máquina agrícola e contou com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Coordenada pelo Gepatri (Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais), a investigação teve início após a vítima procurar a delegacia de Porangatu, em Goiás, relatando ter sido enganada por golpistas que se passaram por intermediários de venda.

Durante a apuração, a polícia identificou que o esquema era operado de dentro de presídios de Mato Grosso do Sul. A Justiça expediu mandados de busca e prisão que foram cumpridos nesta semana. Na penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, onde o crime teria sido coordenado por internos, os agentes cumpriram um mandado de busca.

Em outra frente da operação, um casal foi preso na cidade de Amambai, a 351 km da capital sul-mato-grossense. Já em Juiz de Fora (MG), uma mulher de 32 anos foi capturada. Segundo as investigações, ela era responsável pela movimentação financeira dos valores obtidos com o golpe. Na casa dela, a polícia apreendeu cartões bancários e um aparelho celular.

Nenhum dos nomes dos suspeitos foi divulgado até o momento. A investigação segue em andamento e novos desdobramentos não estão descartados.

A reportagem entrou em contato com a Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) para comentar o cumprimento do mandado na penitenciária, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais