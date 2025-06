Homem é esfaqueado 11 vezes durante briga em Dourados; agressor está foragido

Uma briga registrada nessa terça-feira (3) no residencial Parque Rincão I, região do Jóquei Clube, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande, terminou com um homem esfaqueado 11 vezes e o autor do crime foragido.

Segundo a Polícia Militar, João Batista Aguiar Galdino, de 30 anos, foi atingido no peito, barriga, braços e pernas após ameaçar Paulino Costa Gonçalves, também de 30 anos, que estava na cozinha cortando carne no momento em que a discussão começou. Armado com a própria faca que utilizava no preparo do almoço, Paulino golpeou João diversas vezes e fugiu do local logo em seguida.

Galdino foi socorrido por uma equipe do Samu e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, depois, ao Hospital da Vida, onde permanece internado em estado gravíssimo, mas consciente. Ele aguarda por cirurgia.

De acordo com reportagem publicada pelo site Dourados Informa, a esposa de Paulino contou à polícia que João teria chegado alterado, iniciou uma discussão com o marido e o ameaçou, o que teria motivado a reação violenta.

Após o ataque, parentes da vítima invadiram o imóvel onde o crime ocorreu e destruíram portas, janelas e todos os móveis. A mulher de Paulino conseguiu se abrigar na casa de amigos, em um bairro vizinho. Escoltada por policiais militares, ela retornou brevemente à residência apenas para recolher seus pertences e foi novamente levada ao local onde segue escondida.

João Galdino, a vítima das facadas, tem condenação recente por associação criminosa. No último dia 19 de maio, ele foi sentenciado pela 6ª Vara Criminal de Campo Grande a seis anos, dez meses e quatorze dias de prisão em regime fechado. Além disso, possui mandado de prisão preventiva em aberto desde 2014 por envolvimento em um assalto. Ele é apontado como integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

A Polícia Civil de Dourados investiga o caso. Até o momento, o autor das facadas, Paulino Gonçalves, não foi localizado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais