Trabalhador morre atropelado durante manutenção em rodovia; motorista estava embriagado

Ricardo Aparecido Pires, de 44 anos, foi atingido por um carro na madrugada desta quarta-feira (4) enquanto realizava serviços de roçada às margens da MS-379, em Laguna Carapã, a 305 quilômetros de Campo Grande. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso após o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu quando o condutor de um Fiat Palio, de 36 anos, perdeu o controle do veículo e invadiu o bordo da pista onde Ricardo trabalhava. Uma testemunha que estava com a vítima relatou que o carro se aproximou em alta velocidade antes de atingir o colega.

Ricardo chegou a ser socorrido por uma ambulância do distrito de Bocajá e foi levado ao hospital municipal de Laguna Carapã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

Ainda no local, os policiais militares constataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. No interior do carro foram encontradas uma garrafa de bebida alcoólica vazia e várias latas de cerveja. Após receber atendimento no hospital, o condutor foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde foi apresentado à equipe de plantão.

A área do acidente foi isolada até a chegada da perícia técnica. A ocorrência foi registrada com base no termo de constatação de embriaguez, prontuário médico e laudo de corpo de delito do autor.

Na manhã desta quarta, o Fiat Palio envolvido no atropelamento ainda permanecia no local, parcialmente encoberto pela vegetação. A cena reforça a dinâmica do acidente: o veículo saiu da pista e atingiu diretamente a área onde a vítima executava os serviços de manutenção.

