Foragido com extensa ficha criminal é capturado em Campo Grande

Na manhã da última segunda-feira (2), um homem de 32 anos com mandado de prisão em aberto foi capturado no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

O homem foi preso pelo crime de receptação após buscas realizadas. Na captura, os policiais viram que o suspeito possui uma longa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas e diversos crimes de contrabando.

Além dos antecedentes, ele responde ainda a vários outros processos que seguem em tramitação na Justiça. O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá. Ele foi preso por policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI)

