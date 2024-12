Detento do sistema semiaberto é morto a tiros em Dourados

Paulo Ricardo dos Santos Rodrigues, de 38 anos, foi assassinado a tiros na tarde de sexta-feira (29) no bairro Residencial Cidade Jardim, em Dourados, a 251 km de Campo Grande. O crime ocorreu próximo ao cruzamento das ruas Otorino Antônio Zanetti e Inocência Vinha Fioramonte, na região leste da cidade.

De acordo com testemunhas, Rodrigues, que estava em uma motoneta de placas paraguaias, teria se envolvido em uma discussão com outro homem no local. Após o desentendimento, o autor sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra a vítima. Paulo Ricardo foi atingido por pelo menos cinco tiros no rosto, falecendo ainda no local.

A motoneta da vítima foi encontrada caída no asfalto, a poucos metros de onde Rodrigues foi encontrado ferido. Segundo informações, ele teria tentado correr em busca de socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem vida.

Rodrigues carregava consigo uma identificação de interno do sistema penitenciário do semiaberto de Dourados, o que levanta a possibilidade de o crime estar relacionado a questões pessoais ou de vingança. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar o autor do homicídio, enquanto a perícia criminal segue no local.

