Trump exige compromisso dos países do Brics contra criação de nova moeda e ameaça com tarifas de 100%

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma dura exigência neste sábado (30), ao exigir que os países membros do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) se comprometam a não criar ou apoiar qualquer moeda que possa substituir o dólar no comércio internacional. Caso contrário, Trump ameaçou impor tarifas de 100% sobre os produtos desses países.

Em sua rede social, Truth Social, Trump escreveu: “Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do Brics, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana.” O presidente eleito também afirmou que os países do Brics poderiam “procurar outro ‘otário’”, ressaltando que não há possibilidade de o bloco substituir o dólar nos negócios globais.

A declaração ocorre em meio ao movimento crescente de países do Brics em buscar alternativas para reduzir a dependência do dólar no comércio internacional. Em outubro, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva havia defendido, durante a reunião de cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, o avanço do bloco na criação de mecanismos de pagamento alternativos entre os países membros, utilizando moedas locais. O Brasil, que assumirá a presidência do bloco em 2025, tem se empenhado para fortalecer essa proposta, com o objetivo de reduzir a hegemonia do dólar nas transações internas do Brics.

Desde janeiro deste ano, o bloco conta com 10 membros plenos, além dos países fundadores (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o Brics passou a incluir, como membros permanentes, o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos. Embora o governo brasileiro e o Ministério das Relações Exteriores não tenham se pronunciado sobre a ameaça de Trump, a questão da independência do sistema financeiro global continua a ser uma prioridade para a administração de Lula, que visa ampliar a atuação do Novo Banco de Desenvolvimento, do Brics, atualmente presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Além das declarações sobre o Brics, Trump também anunciou um encontro com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, onde os líderes discutiram temas como imigração ilegal, acordos comerciais justos e a crise do fentanil, que tem afetado as famílias americanas. Trump afirmou que Trudeau se comprometeu a trabalhar com os EUA para resolver esses problemas.

Em outra frente, Trump revelou que escolheu o magnata do setor imobiliário Charles Kushner, pai de seu genro Jared Kushner, para ser o novo embaixador dos EUA na França. “Ele é um tremendo líder empresarial, filantropo e negociador, que será um forte defensor representando nosso país e seus interesses”, afirmou Trump em uma publicação.

Com informações do G1

