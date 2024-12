Leilão “Direito de Viver” arrecada fundos para Hospital de Amor em Dourados

O Sindicato Rural de Dourados sedia neste domingo (1º), a partir das 10h, o leilão beneficente “Direito de Viver”, promovido pela Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados (AApoiadores). O evento tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de equipamentos médicos e a implantação da sede própria do hospital na cidade.

Com formato híbrido, o leilão permite a participação tanto presencial quanto online. Desde o dia 15 de novembro, interessados têm dado lances em prendas através de grupos de WhatsApp específicos, onde a dinâmica continuará até janeiro de 2025. Neste domingo, o evento ganha sua etapa presencial, com transmissão simultânea para quem acompanha remotamente. O leiloeiro comandará os lances ao vivo, integrando os participantes das duas modalidades.

O dia começa com um café da manhã às 10h, seguido da abertura oficial às 10h30. O leilão tem início às 11h, com atrações infantis e uma praça de alimentação funcionando durante todo o evento. O almoço será servido ao meio-dia e, a partir das 16h, o público poderá aproveitar uma rodada de pizza e um show especial com a cantora Natália Cabrera.

Os itens disponíveis para leilão vão de obras de arte e antiguidades a joias, além de vouchers para serviços e produtos. Interessados em contribuir também podem fazer doações diretamente à AApoiadores, seja por transferência bancária, Pix ou presencialmente na sede da entidade, localizada na Rua Major Capilé, 1.885 – Galeria Weimar Júnior – Sala 7.

Toda a arrecadação será destinada ao Hospital de Amor de Dourados, que oferece tratamento oncológico gratuito e de qualidade para a população. O evento, realizado com o apoio de parceiros e voluntários, reforça o compromisso da comunidade em garantir saúde e bem-estar a quem mais precisa.

Os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones (67) 99882-9772 e (67) 99260-7482.

