Jovem de 24 anos é encontrado morto a facadas em Chapadão do Sul

Chapadão do Sul, cidade localizada a 331 quilômetros de Campo Grande, registrou na noite de ontem (29) mais um episódio de violência. Um homem de 24 anos foi encontrado morto com sinais de violência, em um dos quartos de uma residência localizada, no Bairro Planalto.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi assassinada a golpes de faca. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Costa Rica para exame necroscópico. O instrumento utilizado no crime, no entanto, não foi localizado no imóvel.

Ainda conforme informações do registro policial, a residência onde ocorreu o homicídio era frequentemente utilizada por usuários de drogas, segundo informações levantadas pela polícia. O proprietário do local relatou que havia viajado para Campo Grande na noite anterior, deixando o imóvel sob os cuidados da vítima. Ao retornar, encontrou o corpo e imediatamente acionou a sobrinha, que comunicou as autoridades.

No local, foram realizados os procedimentos padrão, incluindo o isolamento da área, perícia técnica e abertura de investigação. Em nota, a Polícia Civil destacou que ainda não há suspeitos identificados e que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar os responsáveis.

O caso trouxe preocupação aos moradores do Bairro Planalto, que convivem com o aumento da criminalidade. A polícia solicita que informações que possam auxiliar na elucidação do homicídio sejam encaminhadas de forma anônima.

