Desconhecido invade apartamento e agride mulher com tapa

Uma mulher, de 21 anos, foi surpreendida por volta das 16h de ontem (18) em sua residência. Um homem desconhecido, entrou em seu apartamento, em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande, e a agrediu.

A vítima contou que deixou a porta aberta, pois seu marido já iria chegar. Porém, para sua surpresa, o homem, de aproximadamente 20 a 30 anos, invadiu o apartamento e deu um tapa no rosto dela. Ele ainda tentou enforcá-la antes de ir embora.

A mulher disse que não conhece o agressor e que não sabe o motivo da agressão.

Imagens das câmeras de segurança do local e das proximidades devem ser entregues à Polícia Civil para tentar identificar o indivíduo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Com informações de Diário Corumbaense

