Sábado é “Dia D” da campanha de multivacinação e contra poliomielite

Iniciadas no dia 08 de agosto, as campanhas de multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 14 anos e contra a poliomielite, para crianças entre 1 e 4 anos, terão o “Dia D” de mobilização neste sábado (20) em Campo Grande.

Ao todo serão 17 pontos de vacinação, entre unidades de saúde, shoppings e equipe volante que aplicarão as vacinas disponíveis. Nos postos de saúde estarão disponíveis 18 imunizantes que fazem parte da rotina das crianças e adolescentes, assim como as vacinas da Covid-19 e Influenza, que também poderão ser aplicadas em adultos.

Previstas para acontecerem até o dia 09 de setembro, as campanhas são estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal, que tem sido cada vez menor os últimos anos.

“As vacinas previnem contra doenças que estão circulantes, às vezes não mais no país, como é o caso da poliomielite, mas que podem voltar para o território nacional a qualquer momento”, comenta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Ele ainda ressalta a necessidade da aplicação destas vacinas, uma vez que elas protegem contra doenças graves. “Conhecemos a poliomielite como paralisia infantil, e as sequelas motoras dessa doença são as menores, uma vez que o vírus pode até provocar o óbito”, reforça.

As vacinas disponíveis para as crianças e adolescentes serão: Hepatite B, Pentavalente, VIP, VOP, Rotavírus, Pneumicócica 10 valente, Menincocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto, dTpa, Meningocócica ACWY e HPV quadrivalente.

O imunobiológico que protege contra a gripe poderá ser aplicado em toda a população que tenha pelo menos seis meses de idade. Já o da Covid-19 é ministrado conforme o cronograma, ou seja, quem tem três anos ou mais e não recebeu nenhuma dose da vacina, ou iniciou o ciclo vacinal e já cumpriu o intervalo recomendado pelos fabricantes também será vacinado.

Haverá o primeiro reforço da Covid-19 para quem tem 12 anos ou mais e já tomou a primeira dose há pelo menos quatro meses, assim como a quarta dose, ou segundo reforço, para quem integra um dos seguintes grupos: pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde e pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão.

Onde se vacinar?

Ginásio Poliesportivo Tarsila do Amaral – 8h às 12h

Rua Santo Augusto, S/N – Bairro Vida Nova

Pátio Central Shopping – 8h às 17h

Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro

Shopping Norte Sul Plaza – 10h às 18h

Avenida Ernesto Geisel, 5259 – Bairro Joquei Club

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Prosa

USF Estrela Dalva

USF Noroeste

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

USF Los Angeles

USF Parque do Sol

Bandeira

USF Universitário

USF Moreninha

Lagoa

USF Batistão

USF Caiçara

Centro

UBS 26 de Agosto

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

Imbirussu