Trabalho pela Capital é transformado em reconhecimento de “Cidadão Nota 10”

A comunicadora e apresentadora Marinalva Pereira recebeu na tarde desta sexta-feira (19), mais nomes importantes para o desenvolvimento de Campo Grande e que foram reconhecidos com o prêmio de “Cidadão Nota 10”. Entre os 60 premiados, estão os secretários municipais de obras e segurança, Rudi Fiorese e Valério Azambuja.

O responsável pela SESDES (Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social), Valério recebeu com grande satisfação e destinou o reconhecimento em nome da tropa que comanda. “Estes agentes trabalham 24h por dia, nos 7 dias da semana, trabalhando e fazendo a segurança da nossa Capital.”

“É um trabalho coletivo em garantir segurança para Campo Grande e aqui divido o reconhecimento com todos que recebem e atuam em serviço da prefeitura, principalmente servidores da GCM (Guarda Civil Metropolitana)”, comemora Azambuja.

Quem também foi homenagem é o Comandante-Geral da GCM, Ideu Vilela Rodrigues. Aos 39 anos de idade, Vilela está a frente dos guardas municipais há um ano e meio, além de 13 anos dentro da corporação. Ele comemorou o prêmio de Cidadão Nota 10 “O reconhecimento significa que a GCM está no caminho certo.”

Vilela comanda 1029 agentes e gerencia 7 áreas operacionais, fora as especializadas, no caso dos setores de trânsito, meio ambiente e violência domestica, por exemplo. Enquanto era premiado, ele contou que conversa constantemente com Marinalva sobre ações válidas para melhoria da Capital.

O Diretor do grupo RCM (Rede Matogrossense de Comunicação), Nicomedes Silva Filho, foi outro homenageado de peso por ser um cidadão exemplar em Campo Grande.

Nicomedes conta que trabalha com um grupo de pessoas com mais de 30 anos na empresa e que atua diretamente a responsabilidade de informar a sociedade. “Agradeço esse reconhecimento e dedico a todos o time que trabalham comigo, sempre a favor da população, esse é o nosso objetivo.”

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Estou há 14 anos à frente do grupo e fico feliz, prometo dividir esse reconhecimento com todos os colaboradores. Na próxima semana também serei reconhecido como cidadão campo-grandense na Câmara Municipal de Campo Grande. É um carinho imenso”, diz.

Nicomedes completa dizendo que não é todo dia que vê pessoas sendo reconhecidas pelo esforço do trabalho e que, inclusive, esta é a primeira vez que recebeu um prêmio desta natureza, das mãos de Marinalva Pereira.

Quem também entrou na lista da 14ª edição do Prêmio “Cidadão Nota 10”, foi o empresário Everton Meirelles Lopes, responsável pela Skanix Construtora, empresa voltada para a construção de alto padrão.

Segundo Everton, é a segunda vez que é homenageado por Marinalva e que tem um carinho especial pela Capital, cidade que cresceu e escolheu investir. “Fico muito feliz com o prêmio, Campo Grande é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, que vem crescendo muito há cada ano e com grandes perspectiva, com a vinda da Rota Bioceânica, a cidade está prevendo crescer mais 30%, nos próximos cinco anos.”

Mais cedo, Marinalva recebeu outros nomes importantes em Campo Grande para premia-los em celebração aos 123 anos de Campo Grande, comemorado no dia 26 de agosto, confira no link.

Confira a lista completa dos homenageados:

Abílio Fernandes Martins, Adelaido Vila, Ademar Vieira Junior, Adriane Lopes, André Lacerda, Angela Shafer, Annai Bernardes de Souza, Arilson Pedro Aranda, Beatriz Branco de Araújo, Berenice Maria Jacob Domingues, Beto Pereira, Braulio Augusto Bernardes de Souza, Carlos Augusto Borges, Carlos Bernardo, Cauê Saraiva de Aquino Barutti, Chang Fan, Daniel Iachel Pasqualotto, Dirce Maria Bernardes, Edgar Zanin Junior, Edilce Inês Mesnerovicz, Elcio Garcia Terra, Émerson Carlos de Souza, Enzo Carlos de Oliveira Amad, Erica carla Rodrigues, Evander Vendramini, Fábio Edir dos Santos Costa, Felipe Orro, Fernando de Araújo Campos, Francisco Gonçalves, Governador Reinaldo Azambuja, Hélio Gomes dos Santos,IDEU VILELA RODRIGUES , Inês Conceição, Isabela Romanini, Jailson José Vieira Netto, João Jackson Duarte, João Pedro Haufes, Juari Lopes Pinto , Juliana Aranda, Lúcio Flávio Sunakozawa, Luís Eduardo Costa, Luiz Alexandre Gomes Silva, Márcio de Araújo Pereira, Márcio Modesto, Nicomedes Silva Filho , Nilza Gonçalves, Noêmia Frazão, Otávio Figuero, Pastor Mauro Ortiz, Paulo Corrêa, Pedro Gueiros, Pedro Henrique Bernardes de Souza, Renato Adler, Romilda Pizani, Rosana Anunciação, Rudi Fioreze, Samir Tannus, Samira Daige, Sérgio Gonçalves, Silmara Cher trindade Félix matiazo, Silvia Moura, Silvio Groto, Urandir Fernandes de Oliveira, Valério Azambuja , Walter de Almeida Pereira, Wellington Kester.