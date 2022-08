Babá aciona polícia após desconfiar de que bebê de 1 ano havia sido abusado pelo irmão

Uma babá, de 19 anos, desconfiada de que o bebê de 1 ano de quem cuidava, pudesse ter sido estuprado, acionou a polícia no fim da manhã de hoje (19), em Campo Grande. O caso será investigado na Depca (Delegacia de Proteção de Criança e ao Adolescente).

Segundo informações, há cerca de 1 mês, a babá estava cuidando do menino quando percebeu que a criança tinha marcas vermelhas e inchaço nas nádegas. Ela também relatou que o bebê chorava muito em toda troca de fralda. Mas, com o passar do tempo, as marcas sumiram e ela achou que seria uma alergia.

A babá contou que não pode ficar com o bebê na manhã de ontem (18) pois levou o filho ao médico, então a mãe da criança deixou o menino com seu irmão, de 15 anos. Ao cuidar da criança na parte da tarde, a babá reparou as marcas vermelhas nas partes íntimas do menino, que não parava de chorar.

Quando a mãe foi buscar o bebê, a babá questionou sobre as marcas, mas a mulher disse que tinha levado o bebê até o posto de saúde e o médico teria relatado ser apenas um ressecamento.

Desconfiada, a babá foi na manhã de hoje até o posto com a criança, para saber da consulta. O médico, contou que havia atendido a criança e que teria avisado a mãe de que havia indícios de abuso sexual e a aconselhou a levar o caso para a delegacia.