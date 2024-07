Desabamento de laje deixa dois funcionários feridos em Nova Andradina

O local que está em construção será de uma rede de hemodiálise

Nesta manhã de segunda-feira(22), um desabamento de uma laje em construção deixou dois trabalhadores feridos em Nova Andradina.

No local trabalhavam várias eAs vítimas tiveram ferimentos leves receberam atendimento e foram encaminhadas ao hospital. De acordo com informações do Jornal da Nova, a laje desabou no momento que estava recebendo concretagem.

A construção em questão sde trata de uma clínica de hemodiálise localizada no complexo da cassems. A obra foi embargada.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.