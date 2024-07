Jovem é espancado durante uma festa no bairro Universitário

De acordo com o boletim de ocorrência os policiais foram acionados após a denúncia de um possível esfaqueamento no local

Durante a noite desse sábado (20), um jovem de 29 anos foi espancado a pauladas por quatro homens, em uma festa que ocorreu no bairro Universitário, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após a denúncia de um possível esfaqueamento no local, mas ao chegaram foram informados pelos moradores que um rapaz foi agredido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Os policiais foram até a UPA do Universitário, e a vítima relatou que estava em uma festa próxima à unidade médica quando foi agredido a pauladas por quatro pessoas desconhecidas.

O rapaz apresentava ferimentos nos ombros, barriga e parte superior da cabeça.

Os policiais perceberam que a vítima tinha dificuldades para falar, o que aparentava que ele tinha ingerido bebida alcóolica.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

