DOF apreende mais de 160 quilos de drogas que seriam entregues no Paraná

Um homem de 40 anos de idade foi preso por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na MS-156 em Caarapó, com mais de 160 quilos de maconha e um quilo de haxixe. As drogas eram transportadas em um Fiat Uno e tinham como destino final o Estado do Paraná.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Durante vistoria, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 163 quilos do entorpecente, além de um quilo de haxixe.

Questionado, o motorista disse que pegou as drogas em Capitán Bado, no Paraguai, e levaria até a cidade de Guarapuava (PR), onde receberia R$ 12 mil pelo transporte dos entorpecentes.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 345 mil, foi encaminhado à Polícia Federal de Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

Com informações do Departamento de Operações de Fronteira

