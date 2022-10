Crianças ficam abandonadas após mãe sair para votar e não retornar para casa

Cinco crianças foram abandonadas por três dias pela mãe no Boqueirão, distrito de Jardim, distante a 265 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu entre o domingo (2) e ontem (5). Os menores foram resgatados pela Polícia Militar e encaminhado a um abrigo.

Os agentes foram ao local após denúncias de que as crianças estavam sozinhas em casa desde que a mãe desapareceu no domingo (2), quando saiu para votar.

Ao chegar na residência, os militares encontraram a casa vazia com as janelas abertas.

Com a informação dos vizinhos de que as crianças ficavam soltas na vila, eles realizaram buscas e encontraram os irmãos na casa de uma vizinha.

A menina, 15, contou que a mãe saiu no domingo para votar na cidade de Caracol e não voltou mais. Elas foram levadas para um abrigo e o Conselho Tutelar foi acionado.

Até o registro da ocorrência, a mãe das crianças não tinha aparecido.

