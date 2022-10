Aprovados três projetos de lei na sessão da Câmara

O Projeto de Lei 10.491/22, que institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e a Feira Cultural Social das Entidades de Pessoas com Deficiência, incluídas no calendário oficial foi aprovado em primeira discussão. A proposta é do vereador Prof. João Rocha. A semana compreenderá os dias 26 a 30 de setembro.

Também em primeira discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 10.405/21, do vereador Dr. Loester, que dispõe sobre a instituição do Programa Escola de Pais em Campo Grande. O Programa tem objetivo de identificar problemas que ultrapassam a pasta da educação, possibilitando realizar o encaminhamento para o órgão competente que lidará com a questão do aluno. A proposta recebeu uma emenda.

Em segunda discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 10.611/22, de autoria do vereador Dr. Sandro, que institui o Dia Municipal de Conscientização da Hemofilia, a ser comemorado no dia 17 de abril de cada ano.

Ao todo os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram três projetos de lei, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (6).