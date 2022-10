Idoso de 74 anos é executado com mais de 20 tiros na fronteira

Miguel Flores, de 74 anos, foi executado com aproximadamente 20 tiros em frente de um estabelecimento, na Colônia Vevé, em Capitan Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia, a 396 quilômetros de Campo Grande. De acordo com Informações policiais, foram encontrados no local 16 cápsulas de 9 milímetros.

Segundo informações dos sites CapítanBado.com e Porã News, Miguel foi encontrado em frente de um estabelecimento comercial, quando foi surpreendido por pistoleiros que chegaram ao local já efetuando os disparos.

Ainda de acordo com a polícia paraguaia, os motivos do crime serão investigados. Até o momento não há informações sobre a localização dos autores.

