Criança gravemente ferida em acidente na MS-276 pergunta pelo pai, que morreu na batida

Uma tragédia abalou a região de Vila Vargas, distrito de Dourados, na noite de sábado (17), após um grave acidente na rodovia MS-276. Uma caminhonete colidiu violentamente contra uma árvore, resultando na morte de duas vítimas e deixando uma criança de 5 anos em estado grave.

As vítimas fatais foram identificadas como Edvaldo Santana da Silva e seu filho Gustavo Alves da Silva, de 10 anos, que morreram ainda no local. De acordo com testemunhas, Gustavo chegou a implorar para não morrer antes de perder a consciência.

A criança de 5 anos, que também estava na caminhonete, sofreu traumatismo craniano e fratura em uma das pernas. Ela foi socorrida com vida e, segundo relatos, perguntava insistentemente pelo pai durante o atendimento.

Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde da criança. A comunidade local está comovida com a tragédia, que deixou uma marca profunda pela perda de vidas e pelo sofrimento dos envolvidos.

