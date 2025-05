Pai e filho morrem em acidente na MS-276; criança de 5 anos está em estado grave

Veículo saiu da pista e bateu em árvores no trecho entre Vila São Pedro e Indápolis, em Dourados

Um grave acidente registrado na noite de sábado (17) tirou a vida de Edvaldo Santana da Silva e de seu filho Gustavo Alves da Silva, em um trecho da MS-276, no distrito de Vila Vargas, em Dourados (MS). Eles estavam em uma camionete que saiu da pista e colidiu contra árvores às margens da rodovia.

O veículo seguia no sentido Vila São Pedro–Indápolis quando o motorista, Edvaldo, perdeu o controle da direção. O impacto foi violento e os dois morreram ainda no local. Uma criança de 5 anos, filha de Edvaldo e irmã de Gustavo, também estava na camionete e sofreu ferimentos graves.

A criança foi socorrida por equipes de emergência e levada ao Hospital da Vida, em Dourados. Há suspeita de traumatismo craniano, mas até o momento não foram divulgadas atualizações sobre seu estado de saúde.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar Rodoviária e da Perícia Técnica estiveram no local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

