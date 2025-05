Mulher denuncia ex-companheiro por descumprimento de medida protetiva em Dourados

Na noite do último domingo (18), uma mulher procurou a Delegacia de Polícia de Dourados , cidade localizada a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande, para denunciar seu ex-companheiro por ameaças e descumprimento de medida protetiva. O casal ficou junto por sete meses. Mesmo após o término, o autor voltou a entrar em contato e a fazer ameaças.

Segundo infromações do Boletim de Ocorrência, ela já havia acionado a Polícia Militar em uma ocasião anterior, quando o autor começou a proferir ofensas e ameaças. Naquela ocasião, ele chegou a ser detido, mas foi liberado no dia seguinte. Após o episódio, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência contra o agressor.

Mesmo assim, neste domingo (18), o homem voltou a procurá-la, enviando mensagens de texto e áudios com conteúdo ameaçador, onde ele teria dito que a vítima estav sendo monitorada e rastreada.

Com medo, e percebendo barulhos suspeitos de motocicletas nas proximidades de sua residência, a vítima decidiu registrar novo boletim e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro.

O caso foi registrado como ameaça no contexto de violência doméstica e descumprimento de decisão judicial que determina medidas protetivas de urgência. A polícia segue investigando o caso.

