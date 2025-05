MS inicia semana com mais de 80 vagas em concursos e processos seletivos com salários de até R$ 6,5 mil

O Estado de Mato Grosso do Sul começa a semana com uma série de oportunidades no serviço público. Concursos e processos seletivos abertos nesta segunda-feira (19) oferecem mais de 80 vagas em diversas cidades sul-mato-grossenses, com salários que chegam a R$ 6.557,05.

As seleções contemplam candidatos com escolaridade desde o nível alfabetizado até o superior, com vagas em órgãos estaduais, universidades e prefeituras municipais.

UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) segue com inscrições abertas até o dia 25 de maio, exclusivamente pela internet. São 48 vagas para profissionais de nível médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.761,98.

As vagas incluem funções como Assistente em Administração, Técnicos de Laboratório, Psicólogo, Zootecnista, Auditor, Engenheiro Agrônomo, Médico e Analistas de TI.

SAD/MS

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) oferece 61 vagas de nível superior com remuneração entre R$ 3.158,82 e R$ 5.446,26. As inscrições seguem até esta segunda-feira (19) e incluem cargos nas áreas de comunicação, produção audiovisual e gestão.

Prefeituras

Naviraí: 5 vagas para Técnico de Manutenção de Parques e Jardins. Salário de R$ 1.518,00. Inscrições presenciais de 19 a 23 de maio. Confira o edital!

Jardim: 8 vagas de Orientador Social com exigência de nível superior. Salário de R$ 3.394,81. Inscrições online de 21 a 23 de maio. Confira o edital!

Laguna Carapã: Vagas para Psicólogo e Assistente Social com salário de R$ 5.672,57. Inscrições presenciais em 17 e 18 de maio. Confira o edital!

Caracol: Confira o edital!

6 vagas para Monitor de Transporte Escolar. Salário de R$ 1.518,00. Inscrições de 19 a 21 de maio.

2 vagas para Auxiliar de Ensino. Inscrições de 16, 19 e 20 de maio.

Nova Andradina: 3 vagas para Merendeira com salário de R$ 1.750,64. Inscrições presenciais nos dias 15, 16 e 19 de maio. Confira o edital!

Bonito: 20 vagas de Agente Comunitário de Saúde. Salário de R$ 3.036,00. Inscrições online nos dias 19 e 20 de maio. Confira o edital!

Guia Lopes da Laguna: Cadastro reserva para motoristas com CNH categoria D. Salário de R$ 1.650,24. Inscrições presenciais até 20 de maio. Confira o edital!

Paranaíba: 33 vagas para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Salários de R$ 1.518,00 a R$ 4.608,41. Inscrições online até 29 de maio. Confira o edital!

Figueirão: 8 vagas em cargos que vão de Eletricista a Médico Veterinário. Salários de R$ 1.731,46 a R$ 6.557,05. Inscrições presenciais em 19 e 20 de maio. Confira o edital!

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e aos canais de inscrição, que variam conforme a instituição organizadora. As seleções ocorrem por meio de provas, análises curriculares e avaliações de títulos, conforme cada edital.

