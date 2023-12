Criança de 14 anos busca ajuda ao ver mãe ser agredida pelo pai em Caarapó

Nas primeiras horas desta segunda-feira (11), uma mulher de 30 anos, cuja identidade será preservada, relatou à Polícia Civil um episódio traumático de violência doméstica que vivenciou em sua residência, em Caarapó. Segundo informações apuradas, a vítima foi agredida e constrangida pelo ex-companheiro, identificado como F.M.S., de 35 anos.

Os eventos ocorreram no dia 10 de dezembro de 2023, quando o agressor, sob influência de álcool e entorpecentes, invadiu a casa da vítima com a intenção de subtrair um botijão de gás, pretendendo trocá-lo por drogas.

Ao retornar para casa, a mulher deparou-se com F.M.S. dentro de sua residência, recusando-se a sair. A situação escalou para violência física, com a vítima sendo agredida com socos, chutes e esganadura. O agressor, ciente de sua conduta, ligou um aparelho de som em volume elevado para abafar os pedidos de socorro, aumentando o grau de isolamento da vítima.

A situação tornou-se ainda mais aterradora quando F.M.S. estuprou a mulher mediante violência. Mesmo conseguindo fugir temporariamente, a vítima foi alcançada e arrastada de volta à residência pelo agressor. Parte do crime foi testemunhada pelo filho do casal, de apenas 14 anos, que buscou ajuda ligando para familiares enquanto se trancava em um dos quartos.

O agressor, solto há apenas 10 dias após ser preso por descumprir medida protetiva anterior, fugiu do local antes da chegada da polícia.

Após tomar conhecimento do ocorrido, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Caarapó iniciou uma operação pela cidade e localizou F.M.S. na casa de sua mãe, onde estava escondido debaixo de uma cama de casal. Exames de corpo de delito realizados confirmaram as lesões corporais descritas pela vítima, e um exame específico está sendo conduzido para apurar as circunstâncias do abuso sexual.

Denuncie

Ligue 180

O Central de Atendimento à Mulher faz uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

