Vai comparecer? Confira a programação natalina da 14 de julho e Cidade do Natal para esta segunda-feira

Programação Natalina – Nesta segunda-feira, 11 de dezembro em Campo Grande haverá apresentações na Cidade do Natal e 14 de julho; Confira quais são:

14 de Julho

A programação de Natal na Rua 14 de Julho nesta segunda-feira, contará com a parada natalina que acontece todos os dias às 19h00, além do show de Adriano San às 20h.

Cidade do Natal

Ao mesmo tempo, na cidade do natal hoje(11) haverá apresentação do Coral Fronteiras Abertas, seguido do Coral Canto em CG às 19h30 e do Ballet Nova Geração às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerramento das atividades às 22h.

As atividades do programa de Natal da prefeitura vão até o dia 25 de dezembro, na 14 de Julho e 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.