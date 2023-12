Conheça os campeões do Campeonato Brasileiro de Skate Street 2023

O Skate Park Chorão, em Santos (SP), foi o epicentro de manobras incríveis e competições emocionantes neste final de semana, durante o Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding 2023. A competição, exclusiva para skatistas previamente classificados pelas seletivas regionais, trouxe atletas de todo o Brasil em busca de pontos no ranking nacional e da oportunidade de brilhar em competições profissionais, como o Skate Total Urbe (STU) e eventos internacionais.

Com realização e homologação da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), apoio institucional da Prefeitura Municipal de Santos, apresentação do Banco BV e patrocínio da Qix Internacional, o campeonato contou com momentos de pura adrenalina e coroou Denis Silva e Karen Feitosa como os campeões nacionais da categoria Profissional de 2023.

Profissional Masculino

O último dia de competição começou com a disputa das classificatórias da categoria Profissional Masculino no formato Jam Session. Samuel Jimmy, destaque das eliminatórias, garantiu vaga direta na final, enquanto os outros 15 skatistas avançaram para as semifinais.

Na final, Denis Silva brilhou ao levar o título da etapa e do circuito. Jhony Melhado ficou em segundo lugar, e Douglas Molocope, em terceiro. Denis somou 38.992 pontos, conquistando não apenas a etapa de Santos, mas também o título do Circuito Brasileiro, que passou por Florianópolis, Curitiba e Lagoa Santa. Jhony Melhado assegurou a segunda colocação no circuito, enquanto Samuel Jimmy ficou em terceiro.

“Muito feliz com a conquista. Minha família de São Paulo veio me assistir, estou aqui com meus filhos, é uma felicidade muito grande. Tentei mostrar todas as minhas bases, tive a felicidade de acertar minhas manobras e sair com o título”, compartilhou Denis Silva.

Feminino Profissional

A competição feminina foi igualmente emocionante, com sete atletas disputando o título em uma final direta. A baixada santista dominou o pódio, com Karen Feitosa (Guarujá – SP) levando o título, seguida por Rafaela Murbach (Bernardino de Campos, SP) e Isabelle Menezes (São Vicente, SP) completando o pódio da categoria.

A classificação final ficou com Jessica Florencio (Arthur Nogueira, SP) em quarto lugar, Marina Veiga (São José dos Pinhais, PR) em quinto, Débora Badel (Florianópolis, SC) em sexto e Aline Dantas (Vitória, ES) em sétimo.

Com a vitória em Santos, Karen Feitosa também assegurou o título nacional de 2023.

