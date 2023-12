Homem é preso após mutilar os dedos de adolescente de 15 anos em Caarapó

No último sábado (09/12), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia local, aldeia Te’yikue, localizada em Caarapó, prendeu em flagrante um homem identificado como C.G.B, de 21 anos, por um ato brutal de violência contra sua convivente, uma adolescente de apenas 15 anos.

Durante um desentendimento acalorado, C.G.B teria avançado contra a vítima com uma faca, resultando na amputação dos dedos mínimo e anelar enquanto a jovem tentava desesperadamente se proteger das agressões. Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Ao ser informada sobre o incidente, a equipe policial dirigiu-se imediatamente à aldeia, localizou o autor e efetuou sua prisão. Enquanto isso, a vítima foi socorrida às pressas para o hospital de Caarapó e, posteriormente, encaminhada ao Hospital da Vida em Dourados.

O exame externo realizado na paciente revelou não apenas as recentes lesões nos dedos, mas também uma cicatriz antiga resultante de um incidente prévio com faca na região do pescoço. Diante dessa constatação, o agressor será indiciado por lesão corporal qualificada pela violência doméstica, agravada pela incidência de causa que prevê aumento de pena.

