Lista de convocadas para a Liga das Nações de Vôlei feminino começa a ser divulgada

A lista de convocadas para à Liga das Nações de Vôlei Feminino já começou a ser divulgada. O mundial que acontecerá em maio deste ano, promete jogos emocionantes para o Brasil que tenta buscar a medalha de ouro inédita para o país, além do pré – olimpico que busca a vaga para as Olímpiadas de Paris em 2024.

A equipe convocada por José Roberto Guimarães inclui inicialmente apenas dois nomes e de duas centrais: Diana, do Barueri, e Lara Nobre, do Fluminense. Diana já participou do campeonato ano passadoe e Lara volta a vestir o uniforme da seleção após cerca de três anos longe das convocações.

A ponteira Julia Bergmann se formou na ultima semana nos Estados Unidos e paneja participar desta temporada. Carol Gattaz, que participou da última campanha olímpica da seleção, está de volta após ficar de fora da Liga das Nações DE 2022.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que os demais nomes das jogadoras convocadas serão anunciados nos próximos dias.

seleção brasileira fará sua primeira partida na Liga das Nações no dia 31 de maio, em Nagoya (JAP), contra a equipe da China. Durante a primeira semana do torneio, o Brasil enfrentará também as seleções da Holanda, República Dominicana e Croácia.

