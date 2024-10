Homem cai de barco e morre afogado no rio Aquidauana

Homem, de 45 anos, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (1), em Aquidauana, distante 140 quilômetros de Campo Grande, após cair do barco que pilotava no rio Aquidauana e morrer afogado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, por volta das 5h, passou a tentar localizar o corpo da vítima que havia desaparecido na água. Dois mergulhadores foram ao local, mas devido o nível do rio estar baixo, passaram a movimentar a superfície.

Horas depois, o corpo do homem boiou e pôde ser resgatado. Equipes da Perícia e da Polícia Civil estiveram no local para iniciar as investigações sobre o acidente.

Testemunhas disseram que o piloto parou a embarcação para urinar, quando se desequilibrou e caiu na água. O acidente aconteceu próximo à ponte do Ferro.

