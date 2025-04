Corpo em decomposição é encontrado em plantação de eucalipto em Ribas do Rio Pardo

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde dessa segunda-feira (7), em uma plantação de eucalipto localizada no município de Ribas do Rio Pardo, a cerca de 98 quilômetros de Campo Grande. A vítima, um homem, não portava documentos e ainda não foi identificada.

Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista que passava pela área avistou o que parecia ser um saco preto jogado no meio da plantação. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um cadáver e imediatamente acionou as autoridades.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica foram até o local para realizar os primeiros levantamentos. Os profissionais constataram que o corpo já apresentava um avançado estágio de decomposição, o que impossibilitou a verificação de sinais externos de violência.

De acordo com um vigilante que atua na região, ele costuma passar pelo local a cada dois dias, mas não percebeu nenhuma movimentação suspeita recentemente. A área é habitada majoritariamente por trabalhadores rurais, e até o momento não há registros de pessoas desaparecidas na localidade.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue sob investigação da Polícia Civil. A identidade da vítima e as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

