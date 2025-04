Operação “Xeque-Mate”prende seis pessoas de organização criminosa com atuação dentro e fora de presídios

Mulher de líder da organização foi presa em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (7), a operação “Xeque-Mate”, foi deflagrada e cumpriu dez ordens judiciais, seis mandados de prisão e quatro de busca e apreensão nas cidades de Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

A ação teve como alvo uma organização criminosa que atuava dentro e fora dos presídios. A operação foi realizada pelas delegacias de Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, com apoio do GARRAS (Delegacia Especializada na Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro) e da Polícia Militar.

De acordo com as informações levantadas, as investigações apontaram que o grupo criminoso era liderado por um detento que cumpre pena no Presídio da Gameleira I, em Campo Grande. Conforme apurado, a esposa dele coordenava as ações do lado de fora, sendo responsável pela logística do tráfico de drogas para Nova Alvorada do Sul e pela contabilidade da organização.

Foi realizada a prisão de seis pessoas e quatro mandados de busca e apreensão foraqm cumpridos. Em Campo Grande, o GARRAS deu cumprimento ao mandado de prisão da esposa do líder da organização. Já os demais mandados foram executados pela delegacia Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, com apoio da Polícia Militar.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

