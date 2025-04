Homem morre em confronto com a PM na Vila Santo Eugênio, em Campo Grande

Adriano Antero Batista, de 39 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (7), após trocar tiros com uma equipe da Polícia Militar, na rua Aparício Vieira Borges, bairro Vila Santo Eugênio, em Campo Grande. Segundo a polícia, ele chegou a disparar duas vezes contra os militares antes de ser atingido no tórax.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia rondas pela região quando avistou Adriano se aproximando da viatura em uma bicicleta, com um volume suspeito na cintura. Ao ser abordado, ele fugiu correndo e entrou em uma casa, deixando para trás uma sacola verde contendo porções de drogas e uma balança de precisão.

Os policiais entraram na residência e, segundo a versão registrada, foram recebidos a tiros. Um dos agentes reagiu e disparou contra Adriano, que foi atingido no tórax. Ele chegou a ser socorrido e levado à UPA Universitária, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia esteve no local e apreendeu um revólver calibre .22 com uma munição percutida e duas deflagradas, além de um total de dez munições. A arma utilizada pelo policial, uma pistola Beretta APX 9mm com carregador contendo dez munições intactas, também foi recolhida.

Histórico criminal

Adriano tinha uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, roubo, furto, ameaça, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Em 2010, ele foi preso suspeito de roubar um casal no bairro Aero Rancho.

Na ocasião, chegou a sacar um revólver contra a polícia durante a fuga, mas caiu da bicicleta e sofreu ferimentos. Após atendimento médico, foi conduzido à delegacia. O caso desta segunda-feira foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.

