Avança articulação na Câmara Municipal da CPI que apura crise na Santa Casa

Após requerimento, vereador Rafael Tavares busca assinaturas para abrir investigação

O vereador Rafael Tavares (PL) segue na articulação para instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar o colapso no atendimento da Santa Casa de Campo Grande. Na última semana, o parlamentar protocolou um requerimento solicitando informações que servirão de base para o pedido de abertura da CPI.

A iniciativa busca apurar os motivos que levaram à suspensão de atendimentos e à crise financeira enfrentada pelo hospital, responsável por grande parte da demanda de urgência e emergência na Capital.

Ao Jornal O Estado, o vereador explicou os próximos passos do processo: “Aprovei um requerimento de investigação para a Santa Casa na semana passada, estou aguardando eles responderem. Acredito que a resposta venha até semana que vem, no máximo. O requerimento serve para fundamentar uma investigação, primeiro tenho que aguardar essa resposta”, afirmou Rafael Tavares.

Para que a CPI seja oficialmente apresentada, o parlamentar precisa reunir a assinatura de pelo menos 10 vereadores da Câmara Municipal. Rafael Tavares tem buscado esse apoio entre os colegas da Casa, e acredita que, com a resposta do requerimento em mãos, o pedido ganhará mais força.

O colapso na Santa Casa ganhou repercussão após a instituição anunciar a suspensão de atendimentos eletivos e a redução na prestação de serviços, alegando dificuldades financeiras, atrasos em repasses e acúmulo de dívidas. A situação gerou preocupação entre pacientes, autoridades e profissionais da saúde, que cobram providências urgentes para garantir o funcionamento pleno do hospital.

Segundo Tavares, a população merece esclarecimentos sobre os problemas estruturais e financeiros da unidade hospitalar, que é referência em saúde pública no Estado.

Verba liberada

Também na semana passada, o Governo do Estado destinou R$ 25 milhões em recursos da bancada federal, para atender a Santa Casa de Campo Grande. Durante formalização do repasse, o governador Eduardo Riedel cobrou uma mudança estrutural e no modelo de gestão da unidade de saúde.

Para que a unidade de saúde receba o valor, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) fez um remanejamento de outros projetos, e assim foi possível que a quantia de R$ 25 milhões, que será paga em três parcelas de R$ 8,3 milhões, fosse enviada ao hospital. O montante inicial será pago no dia 20 de abril. “Agradeço muito a bancada federal, que é quem colocou esse recurso. É necessário que haja uma mudança no modelo de gestão, uma mudança estrutural”, explicou o governador Eduardo Riedel.

A bancada federal destinou o aporte via Fundo Estadual de Saúde, visando suprir, principalmente, os estoques de material e medicamento, “que nesse momento estão impedindo que a Santa Casa execute a assistência hospitalar, que é a sua função”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

Por Brunna Paula

