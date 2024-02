Feira do Galo acontece em Naviraí neste sábado

A Feira do Galo realizada na cidade de Naviraí, localizada há 137km de Dourados, irá para sua segunda edição este ano e comemora 1 ano de existência. A Feira visa fomentar a economia da agricultura familiar do município.

A feira inicia cedinho, a partir das 5h, por isso o nome de feira do galo, assim, os consumidores podem adquirir alimentos frescos desde o começo da manhã de domingo. Os produtos ficam em barracas padronizadas no local.

Na comemoração de 1 ano da feira, haverá pula-pula para as crianças e música ao vivo com o artista local, Maicon Júnior, das 09h ao meio-dia com um repertório variado. A Feira do Galo fica localizada na Avenida Campo Grande, em frente ao prédio da GEDEC (Gerência de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Naviraí).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.