Bia Haddad vence atual 6ª melhor do mundo em semifinal

Um feito notável marcou o retorno de Beatriz Haddad Maia às semifinais de simples do WTA (Associação de Tênis Feminino) 500 de Abu Dhabi, um ano após sua última participação. Nesta sexta-feira (9), a tenista brasileira enfrentou a tunisiana Ons Jabeur, atual 6ª do mundo, conquistando sua décima vitória contra tenistas do top 10 do ranking.

A brasileira, 13ª no ranking da WTA, brilhou em sets diretos, vencendo com parciais de 6/3 e 6/4. O primeiro ponto do jogo já evidenciou a maestria de Bia, com um lobby perfeito no fundo da quadra, mostrando sua categoria diante de uma adversária de alto nível. Quebrando o saque da tunisiana no quarto game, ela administrou a vantagem para fechar o primeiro set em 6 a 3.

Na segunda parcial, Bia Haddad manteve sua performance impressionante, conquistando outra quebra. Apesar da resistência de Jabeur, que enfrentou dores e momentos emotivos, a brasileira soube aproveitar a situação, obteve mais uma quebra no quinto game, fez 5 a 4 e, em seguida, sacou para o jogo, encerrando a partida com maestria.

A brasileira, que já havia alcançado as semifinais de Abu Dhabi em 2023, agora projeta seu próximo desafio contra a russa Daria Kasatkina neste sábado (10). Em parceria com Luisa Stefani, disputará as semifinais das duplas no sábado também, enfrentando os Estados Unidos.

