Acusado de estuprar adolescentes no início da semana confessa o crime

A Polícia Civil de Dourados está próxima de encerrar o inquérito do caso de estupro de duas adolescentes. Renildo da Silva Souza, de 23 anos, apontado como o autor, confessou a autoria e deu detalhes do crime que aconteceu no dia 29 de janeiro.

Segundo Dourados News, a mãe da adolescente de 15 anos saiu para trabalhar e deixou a filha com a amiga dela, de 16 anos em casa, por volta das 08h. Em certo momento, um homem invadiu a casa, pegou uma bermuda no varal e enrolou no rosto, estourou a grade da janela da cozinha e sob ameaça de estar armado rendeu a adolescente de 16 anos.

Em seguida foi até ao quarto, no qual estava a adolescente de 15 anos e subtraiu uma mochila, dois celulares, cartões de crédito, R$ 42 e uma televisão de 32 polegadas. Antes de fugir com os itens, o autor teria abusado sexualmente das menores.

A delegada da DAM (Delegacia da Mulher) Ariana Gomes, responsável pelo caso, ouviu o depoimento de Renildo e oito testemunhas. Com a confissão do autor e os relatos das testemunhas, a polícia tem em mãos elementos para finalizar o processo de investigação ainda nesta sexta-feira (9).

A próxima etapa aguardada pela polícia é a análise dos resultados dos exames do material biológico de Renildo. Essa evidência complementar será fundamental para reforçar as acusações perante a Justiça. De acordo com a delegada Ariana Gomes, o acusado deverá responder por dois estupros qualificados e roubo qualificado.