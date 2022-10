Corpo de mulher é encontrado boiando em baixo de pontilhão

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na tarde de hoje (18) em baixo do pontilhão da Avenida Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.

Conforme relato, a polícia foi acionada após os moradores perceberem um cabelo boiando no rio e ao se aproximarem, avistarem o corpo da mulher, amarrada a um galho de árvore.

Segundo informações do delegado plantonista da DEPAC- CEPOL, Daniel Luz, o corpo não apresentava sinais de violência externa e aparenta já ter entrado em estado de decomposição.

Equipes do Corpo de Bombeiros, GOI ( Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Civil estão no local.

Com informações do repórter Willian Leite

