Mãe vai a polícia após filho sofrer racismo “vou te matar na porrada seu preto”

Uma mãe procurou a Delegacia de Polícia Civil após o filho, de 12 anos, sofrer ameaças e injúria racial por meio de um aplicativo de mensagens. O crime aconteceu na tarde de ontem (17) em Rio Brilhante, município a 163 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h20, o filho recebeu mensagens pelo aplicativo WhatsApp de um número desconhecido pela família. Nos textos, a criança era chamadas de “neguinho” e ameaçada “neguinho […] vou te matar na porrada, vou te bater até ficar branco, você vai ficar branco de tanto q vou te quebrar na porrada, vou te quebrar na porrada seu preto”.

A mãe desconfia que o fato tenha ocorrido no âmbito da escola onde o filho estuda. Nos textos, o autor das mensagens teria dito o sobrenome de uma menina que o filho teria dançado quadrilha. O caso foi registrado como injúria racial e ameaça, na delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde será investigado.

Serviço

Se o alvo do crime for todas as pessoas negras, por exemplo, ele se enquadra como racismo; já se a ofensa for direcionada a uma pessoa, e não à raça como um todo, é uma injúria racial.