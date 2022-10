Polícia Civil realiza operação contra facção criminosa

Uma megaoperação realizada em conjunto pela Polícia Civil e Ministério Público para combater uma das principais facção criminosa que atua dentro e fora de presídios A Polícia Civil foi desencadeada na manhã desta terça-feira (18) contando com a participação de a ação contou com a participação de dois promotores de justiça, 94 policiais civis, 11 policiais penais, 27 viaturas e apoio aéreo de helicóptero 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão preventiva em Água Clara (MS). A operação também cumpriu ainda um mandado de sequestro de imóvel, oriundo do crime de lavagem de dinheiro, avaliado em 350 mil.

De acordo com a Polícia Civil, a operação chamada “Expurgo” apura crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cometidos em pelos integrantes da facção, que nasceu no sistema prisional de São Paulo. Os policiais utilizam um helicóptero para auxiliar nas buscas. A população da região acordou assustada com o barulho da aeronave e das sirenes.

Acusado de tráfico de drogas, homem, identificado como Matheus Santos, de 23 anos, foi morto em troca de tiros com policiais civis em Água Clara (MS). O traficante, conhecido como ‘Chinfra’, era um dos alvos da ação e teria reagido à abordagem da Polícia Civil.

Também foram realizadas buscas nas celas nos presídios de Campo Grande e Três Lagoas, onde os principais integrantes da organização criminosa se encontravam detidos. Os internos investigados serão transferidos a penitenciária de segurança máxima.