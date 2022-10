Embrapa e parceiros realizam Dinapec em Março de 2023

Após ao adiamento, devido a restrições da pandemia, Embrapa e parceiros fecharam para os dias 22 e 23 de março para a realização da próxima edição da Dinapec (Dinâmica Agropecuária) em 2023. o evento volta ao campo experimental da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), na Unidade Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande-MS, com as tecnologias mais recentes entregues pela Ciência ao agro brasileiro.

Um dos organizadores do evento, Marcelo Pereira, analista para transferência de tecnologia da Embrapa, define a Dinapec como um evento técnico-científico, que tem como objetivo principal falar sobre técnicas e tecnologias voltadas para a agricultura e pecuária e demonstrar como tudo acontece na prática. “Tudo isso em um ambiente que proporcione conexão e debates para troca de experiências, ideias, dúvidas e, por que não, negócios entre produtores rurais, técnicos e consultores”.

As primeiras conversas para desenhar essa 15ª edição iniciaram-se há uns dois meses. Internamente, as equipes da Embrapa reavaliaram as últimas edições e analisaram possíveis mudanças. Questões como captação de recursos, infraestrutura, logística e recursos humanos também estiveram à mesa de discussão.

Já junto ao Comitê Gestor da Dinapec foi possível aprimorar esse delineamento, como trazer à tona temas atuais de relevância para o produtor rural e os técnicos; buscar palestrantes cada vez mais capazes de interagir com o público; intensificar experiências interativas encontradas em outros eventos; levantar a possibilidade de transmissão simultânea, em evidência nesse pós-pandemia; e reforçar a popularização da Ciência, por meio da Dinapec Kids.