Corpo de jovem é encontrado em estado avançado de decomposição em assentamento de Tacuru

O corpo de Elenir Arce, de 25 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição na quarta-feira (4), em uma casa no assentamento onde trabalhava, localizado na cidade de Tacuru, a 421 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil investiga o caso como um possível homicídio.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o proprietário do local, que não reside no assentamento, relatou que Elenir e outro funcionário eram os únicos que viviam na propriedade. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, o colega de trabalho de Elenir não estava presente.

Durante a perícia, foi encontrado um machado ao lado do corpo da vítima, com marcas de sangue no cabo e na lâmina. O objeto foi apreendido para realização de exames periciais, que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.

O dono do assentamento também informou que tanto Elenir quanto o outro funcionário são moradores da Aldeia Paraguassu. Após os procedimentos periciais, o corpo de Elenir foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exames detalhados.

As autoridades continuam investigando o paradeiro do colega de trabalho e outros detalhes do caso para identificar o responsável pela morte do jovem.

