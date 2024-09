Idoso de 76 anos é vítima de golpe de estelionato em Nova Andradina

Um idoso de 76 anos foi vítima de um golpe de estelionato na tarde desta quarta-feira (4), em Nova Andradina, cidade localizada a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi induzido a sacar e entregar R$ 14 mil em dinheiro a criminosos que prometeram uma falsa herança em troca de seu testemunho.

O incidente teve início por volta do meio-dia, quando a vítima, que estava de bicicleta na Rua Milton Modesto, foi abordada por João Vitor Fontana, de 54 anos. João se apresentou como alguém necessitando de ajuda jurídica para acessar uma suposta herança de R$ 350 mil, e persuadiu o idoso a buscar testemunhas. Outro golpista, identificado como Marcelo José Camargo, de 41 anos, se apresentou como “Paulo” e alterou o valor da herança para R$ 2,3 milhões, prometendo 10% como recompensa para aqueles que ajudassem.

Convencido pelos criminosos, o idoso realizou dois saques: R$ 9 mil em uma agência da Caixa Econômica Federal e R$ 5 mil em uma lotérica vinculada à mesma instituição. Após entregar o valor total aos golpistas, eles fugiram do local, e a vítima procurou a polícia.

A Polícia Civil imediatamente iniciou uma operação para identificar os envolvidos. Com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal (PRF), João foi detido em Campo Grande enquanto dirigia um Chevrolet Prisma com o dinheiro roubado. Marcelo e Daiane Carneiro da Silva Ferrari, de 30 anos, também foram capturados na capital em um veículo da marca Jac.

Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol, onde o idoso reconheceu os golpistas. Os três detidos passarão por audiência de custódia nesta quinta-feira (5) e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

As investigações prosseguem para identificar e capturar outros possíveis envolvidos no esquema, que tem causado prejuízo e transtornos às vítimas na região. A polícia alerta a população para se manter atenta e desconfiar de promessas de heranças e recompensas fáceis.

