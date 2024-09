Jovem é baleado em frente à própria casa por dupla em motocicleta em Campo Grande

Um jovem de 22 anos foi baleado na porta de sua casa na madrugada desta quarta-feira (4), por dois homens em uma motocicleta. O atentado ocorreu na Rua Cachoeira do Campo, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem estava dentro de sua residência quando ouviu o barulho de sua moto sendo derrubada na frente da casa. Ao sair para verificar o que havia acontecido, ele foi surpreendido pelos dois suspeitos, um dos quais efetuou disparos em sua direção, atingindo-o no tornozelo.

A vítima foi levada ao Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Coophavila para receber atendimento médico. O estado de saúde do jovem não foi detalhado no registro policial.

Durante o atendimento, o rapaz relatou aos policiais que não conhecia os suspeitos e não conseguiu fornecer mais informações sobre os autores do crime. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e segue sob investigação para identificar e localizar os responsáveis pelo ataque.

As autoridades não descartam nenhuma linha de investigação, incluindo a possibilidade de desentendimentos anteriores ou tentativa de intimidação. A Polícia Militar segue realizando diligências na região para buscar pistas que possam levar aos autores do crime.

