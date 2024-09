Calorão dá trégua e quinta-feira será de temperaturas mais amenas em MS

O tempo deverá ficar estável, com sol e aumento de nebulosidade e com probabilidade para chuvas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Devido ao avanço da frente fria haverá uma leve queda das temperaturas nesta quinta-feira (5).

Nas demais regiões, tempo com sol e variação de nebulosidade. Em relação às temperaturas, nas regiões sul, sudoeste e leste as mínimas variam entre 12-17°C e máximas entre 21-26°C.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 20-22°C e máximas de até 27-29°C. Para as outras regiões do estado, são previstas mínimas entre 19-22°C e máximas entre 35-38°C. Em Campo Grande, mínimas entre 19-21°C e máximas de até 30°C.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%, principalmente nas regiões norte e bolsão. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Os ventos atuam entre o quadrante oeste e sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h

Com informações do Cemtec.

